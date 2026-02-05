Molina Healthcare prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 en raison des coûts ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de contexte aux paragraphes 3 et 6, détails aux paragraphes 9 à 13)

Molina Healthcare MOH.N a prévu jeudi un bénéfice 2026 bien inférieur aux attentes de Wall Street et a déclaré qu'il quitterait ses plans traditionnels Medicare Advantage Part D en 2027, déclenchant une baisse de près de 35% de ses actions dans les échanges après bourse.

L'assureur basé à Long Beach, en Californie, a prévu un bénéfice ajusté d'au moins 5 dollars par action pour 2026, nettement inférieur aux estimations des analystes (13,76 dollars), selon les données de LSEG.

Les assureurs santé sont aux prises avec des dépenses médicales toujours élevées, car la demande de services de santé comportementale et de médicaments spécialisés dans le cadre des plans de santé soutenus par le gouvernement a fait grimper les coûts au cours des deux dernières années.

Les actions d'autres assureurs de santé ont également chuté dans les échanges prolongés, avec Centene CNC.N en baisse de 11,5%, UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N perdant plus de 3% chacun et Elevance Health ELV.N en baisse de 4%.

Molina a déclaré que les prévisions de bénéfices annuels étaient grevées de 2,50 $ par action diluée, ce qui comprend 1,50 $ par action diluée en raison de la mise en œuvre du nouveau contrat CMS Medicaid de Floride , et 1 $ par action diluée en raison de la sous-performance du produit Medicare Advantage Part D traditionnel.

Medicare Part D est la prestation de médicaments sur ordonnance qui aide les personnes inscrites à Medicare à payer les médicaments ambulatoires par le biais de plans privés approuvés.

"Nous pensons que le déséquilibre entre les taux et la tendance marque 2026 comme une année creuse pour les marges de l'industrie Medicaid. Même à ce point bas du cycle, nous continuons à produire des marges positives avant impôts dans Medicaid", a déclaré le directeur général Joseph Zubretsky.

La société prévoit des recettes de primes d'environ 42,2 milliards de dollars en 2026, soit près de 2 % de moins qu'en 2025 et moins que les prévisions des analystes (45,46 milliards de dollars).

Molina s'attend à ce que son ratio annuel de coûts médicaux, le pourcentage des primes dépensées pour les services médicaux, soit de 92,6%, contre une estimation de 89,78%.

Le revenu total de 2026 devrait atteindre 44,5 milliards de dollars, également inférieur à l'estimation de 46,55 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Molina a déclaré une perte ajustée de 2,75 $ par action, manquant l'estimation des analystes d'un bénéfice de 33 cents par action.

Son ratio de coûts médicaux pour le trimestre était de 94,6%, contre une estimation de 92,12%. Le ratio des coûts médicaux de la société pour 2025 a été de 91,7 %, inférieur à l'estimation de 90,4 %.