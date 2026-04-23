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Molina Healthcare dépasse les attentes grâce à une gestion maîtrisée des coûts
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:29

Molina Healthcare a publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, soutenus par une gestion efficace des coûts médicaux. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,35 dollars par action, contre 1,92 dollar anticipé par les analystes, ce qui permet au titre de progresser de plus de 14% sur la séance. Cette performance repose notamment sur une augmentation du nombre d'adhérents à ses plans financés par l'État, renforçant les revenus issus des primes.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,8 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes du marché, mais cette faiblesse a été compensée par une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Le ratio des coûts médicaux a atteint 91,1%, légèrement supérieur aux estimations, illustrant une pression modérée sur les dépenses malgré une hausse de la demande pour certaines interventions.

Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2026, visant environ 42 milliards de dollars de revenus de primes et un bénéfice ajusté annuel d'au moins 5 dollars par action. Spécialisée dans les programmes Medicaid et les offres liées à l'Obamacare, Molina bénéficie d'une dynamique comparable à celle de ses concurrents. L'entreprise prévoit toutefois de se retirer du segment des médicaments liés à Medicare Advantage à partir de 2027, en raison de performances jugées insuffisantes.

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MOLINA HEALTHCAR
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