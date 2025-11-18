Molina Healthcare augmente après avoir annoncé une vente d'obligations de 850 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N en hausse de 3,4 % à 141,50 $ avant le marché

** La société annonce qu'elle va lever 850 millions de dollars en vendant des obligations de premier rang qui arriveront à échéance en 2031

** Les obligations rapportent un intérêt annuel de 6,5%, avec des paiements effectués deux fois par an à partir d'août 2026 - MOH

** La vente se fait de manière privée à des investisseurs institutionnels et à certains acheteurs en dehors des Etats-Unis, selon MOH

** MOH s'attend à recevoir environ 838 millions de dollars après les frais et les dépenses et prévoit d'utiliser l'argent à des fins générales, y compris le remboursement des prêts existants

** La société indique que l'offre devrait être clôturée vers le 20 novembre 2025, si les conditions standard sont remplies

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 53 % depuis le début de l'année