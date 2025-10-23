Molina chute suite à la réduction de ses prévisions de bénéfices, entraînant dans son sillage l'ensemble des valeurs de l'assurance maladie

(Remanié pour ajouter un contexte sur le secteur de l'assurance et un graphique) par Sneha S K

Les actions de Molina Healthcare

MOH.N ont chuté de 18% dans les échanges de pré-marché jeudi, un jour après que l'assureur ait réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, en raison de la hausse des coûts médicaux liés à ses plans soutenus par le gouvernement.

Les résultats ont également fait baisser les actions de Centene CNC.N et Oscar Health OSCR.N - avec de grandes entreprises axées sur les plans Affordable Care Act - entre 3% et 7%.

De plus grands rivaux, UnitedHealth UNH.N et Elevance, ont également chuté d'environ 1,5% avant le marché.

La nouvelle prévision de bénéfice annuel ajusté de Molina d'environ 14 $ par action, en forte baisse par rapport à au moins 19 $ par action, a été affectée de manière disproportionnée par des coûts médicaux "sans précédent" dans ses plans Marketplace qui servent les individus dans le cadre de la Loi sur les soins abordables, a déclaré l'entreprise.La société s'attend à ce que les coûts restent élevés jusqu'à la fin de l'année.

L'augmentation des frais médicaux dans les plans fournis par l'Affordable Care Act, ou Obamacare, a frappé les assureurs santé ces derniers mois. Ces régimes subventionnés par l'État et basés sur le revenu comprennent une réserve d'ajustement des risques qui rembourse les assureurs qui couvrent une part disproportionnée de membres plus malades.

Les entreprises ont déclaré qu'elles voyaient les membres des plans Obamacare se déplacer vers des patients qui nécessitent plus de soins, augmentant ainsi les coûts médicaux.

Plus tôt dans la semaine, Elevance Health ELV.N a également signalé des coûts plus élevés au quatrième trimestre dans ses plans Obamacare et a déclaré qu'elle s'attend à ce que les coûts médicaux élevés dans son activité Medicaid persistent l'année prochaine.

En revanche, Molina a déclaré que ses plans Medicaid pour les personnes à faible revenu sont performants malgré un niveau d'utilisation élevé.

Un analyste de Baird a toutefois indiqué que l'attrition dans les plans Medicaid de Molina était de 6 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Bien que Molina voie un potentiel d'améliorer ses marges l'année prochaine, les analystes restaient sceptiques quant au fait que l'entreprise ait intégré tous les vents contraires.