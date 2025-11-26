 Aller au contenu principal
Moleculin Biotech chute après un regroupement d'actions
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Moleculin Biotech MBRX.O chutent de 22 % à 0,28 $ dans les premiers échanges

** La société annonce qu'elle procédera à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 25 à compter du 1er décembre

** Un regroupement d'actions à raison de 1 pour 25 signifie que toutes les 25 actions existantes seront combinées en une nouvelle action

** Le regroupement réduit le nombre d'actions en circulation de 51,7 millions à environ 2,1 millions; le nombre d'actions autorisées reste inchangé à 500 millions - MBRX

** Les actions de la société continueront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "MBRX", mais avec un nouveau numéro d'identification - MBRX

** La société affirme que les actionnaires qui se retrouvent avec des fractions d'actions après le regroupement recevront des espèces à la place

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~83% depuis le début de l'année

