Moldavie-Deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche

CHISINAU, 15 novembre (Reuters) - Les électeurs moldaves décideront dimanche s'ils veulent donner au président pro-Moscou Igor Dodon quatre années supplémentaires au pouvoir ou s'ils élisent Maia Sandu, ancienne Première ministre favorable à un rapprochement avec l'Union européenne. Les sondages d'opinion donnent les candidats au coude à coude avant le second tour des élections. Le scrutin dans cette nation de 3,5 millions d'habitants, au coeur d'une lutte d'influence entre l'Occident et la Russie, se tient sur fond d'une crise sanitaire du coronavirus qui a provoqué une importante récession économique. Ancienne économiste à la Banque mondiale ayant une position ferme contre la corruption, Maia Sandu a dirigé l'année dernière un gouvernement de courte durée. Si elle gagne, il est probable que Maia Sandu cherchera à obtenir la tenue d'élections parlementaires rapides pour consolider son pouvoir, le parlement étant pour l'instant contrôlé par les socialistes, l'ancien parti d'Igor Dodon. (Alexander Tanas, version française Camille Raynaud)

