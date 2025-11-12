Mois d'octobre record pour les ETF Ucits (Amundi)

(AOF) - Octobre est un mois record avec 38,5 milliards d'euros de collecte, selon le bilan d'Amundi sur le marché des ETF Ucits. Elle a augmenté d'un tiers sur un an. Tout en relevant une atténuation de la dynamique en faveur des actions en fin de mois, cette classe d'actifs est restée la plus recherchée avec 24,5 milliards d'euros de souscriptions nettes. Sur ce montant, 6,4 milliards d'euros sont venus se placer sur les actions américaines.

Les actions internationales ont quant à elles collectées 5 milliards d'euros et les actions dites "All-Country", tels que le MSCI All Country World (ACWI), 4,7 milliards d'euros de souscriptions. Les investisseurs ont par ailleurs alloué 2,8 milliards d'euros aux actions européennes, ce qui en fait la classe d'actifs avec la plus forte collecte depuis le début de l'année : 56,23 milliards d'euros.

Les ETF actions ESG ont rebondi, enregistrant une collecte de 6,4 milliards d'euros. Les actions américaines et All-Country ont été les classes d'actifs privilégies avec une collecte respective de 2,4 milliards d'euros et 1,2 milliard d'euros. Sur les marchés émergents, la collecte a atteint 965 millions d'euros de souscriptions.

Les obligations ont attiré 14,6 milliards d'euros, dont 6,6 milliards d'euros pour l'investment grade, qui reste la stratégie obligataire la plus recherchée. La majeure partie (5,7 milliards d'euros) a été investie en titres libellés en euros. "Les investisseurs continuent de gérer la duration de manière précise et ont privilégiés ce mois-ci des solutions de court terme," a précisé le gestionnaire d'actifs. "En 2025, les investisseurs ont favorisé les maturités courtes, principalement en raison de l'incertitude quant à l'évolution future des taux d'intérêt," explique-t-il. Les obligations avec des maturités de 5 à 7 ans ont enregistré une collecte de 4,5 milliards d'euros, tandis que celles avec des maturités d'un à cinq ans ont attiré 4,2 milliards d'euros.