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MOIA, filiale de Volkswagen, lance son service de robotaxis aux États-Unis avec un déploiement à Orlando
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 13:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations)

MOIA America, la filiale de Volkswagen VOWG.DE , a lancé des robotaxis dans le quartier de Lake Nona à Orlando, en collaboration avec l'opérateur de mobilité autonome Beep, ont annoncé jeudi les deux entreprises, marquant ainsi le début des opérations de transport de passagers de la filiale aux États-Unis.

Ce lancement intervient alors que des entreprises telles que Waymo, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Tesla TSLA.O étendent leurs activités de robotaxis à travers les États-Unis, marquant ainsi le passage de la phase d'essais à celle du déploiement commercial des taxis autonomes.

Voici plus de détails:

* Les entreprises ont invité les passagers à réserver leurs trajets via l’application mobile Beep et à utiliser des points de prise en charge et de dépose dédiés le long de trois itinéraires à Lake Nona.

* Les véhicules autonomes ID. Buzz sont équipés d’un système développé par Mobileye MBLY.O et fonctionneront avec des superviseurs humains à bord pendant cette phase.

* Ce système intégré est conçu pour aider les exploitants de flottes à déployer et à gérer des services de transport autonomes.

* La Floride est l’un des États américains les plus ouverts aux essais de véhicules autonomes, autorisant depuis des années les entreprises à faire circuler des voitures autonomes sur la voie publique sans conducteur de sécurité humain.

* MOIA America mène également des essais et des validations sur route à Los Angeles et à Austin avant d’y lancer ses opérations commerciales.

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