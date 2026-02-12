Mohawk dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la demande commerciale

Mohawk Industries MHK.N a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la demande de construction commerciale ayant compensé la faiblesse de son segment résidentiel.

Les actions de la société basée à Calhoun, en Géorgie, ont augmenté de 4 % dans les échanges après les heures de bureau.

"Dans l'ensemble de nos marchés, la demande commerciale est restée stable, bien que la faiblesse persistante du chiffre d'affaires de l'immobilier et l'atonie de la construction de nouvelles maisons aux États-Unis aient eu un impact sur notre volume", a déclaré le directeur général Jeff Lorberbaum.

La société a également bénéficié d'initiatives de restructuration, d'achats de produits plus coûteux de la part des clients et d'une baisse des charges d'intérêt.

"Nous avons géré l'impact des tarifs douaniers américains, en couvrant les coûts comme prévu", a ajouté Jeff Lorberbaum.

Mohawk s'attend toutefois à ce que les marchés restent faibles en 2026 et prévoit de gérer l'impact des droits de douane en continuant à modifier les prix et à optimiser la chaîne d'approvisionnement.

Son bénéfice par action prévu pour le premier trimestre (1,75 à 1,85 $) est inférieur aux estimations des analystes (1,93 $), selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Mohawk a déclaré un bénéfice par action de 2 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,98 $.

Le fabricant de revêtements de sol, qui opère en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Australie, a enregistré des ventes nettes de 2,7 milliards de dollars pour le trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à ce qu'elles atteignent 2,68 milliards de dollars.