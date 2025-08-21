 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 952,00
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Modivcare touche un plus-bas après s'être placé sous la protection de la loi sur les faillites
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 août - ** Les actions du fournisseur de services de santé Modivcare MODV.O ont chuté de 67% pour toucher un plus-bas de 61 cents

** L'action devrait connaître sa pire journée depuis plus de 16 ans, si les pertes se maintiennent

** Mercredi en fin de journée, la société a annoncé qu'elle s'était placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites afin de restructurer ses finances

** La société devrait réduire sa dette totale d'environ 1,1 milliard de dollars

** Les prêteurs fournissent 100 millions de dollars de nouveau financement pour poursuivre les opérations

** Modivcare prévoit d'achever le processus de faillite au début du quatrième trimestre 2025

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 94 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MODIVCARE
0,7060 USD NASDAQ -61,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:47 

    En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.

  • Israël: marche pour la libération des otages
    Israël: marche pour la libération des otages
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:40 

    Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.

  • euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)
    L'euro cède du terrain face au dollar
    information fournie par AOF 21.08.2025 17:24 

    (AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )
    Un Ukrainien arrêté en Italie pour le sabotage du gazoduc russe Nord Stream
    information fournie par AFP 21.08.2025 17:03 

    Près de trois ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire, particulièrement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank