Modivcare touche un plus-bas après s'être placé sous la protection de la loi sur les faillites

(Mises à jour)

21 août - ** Les actions du fournisseur de services de santé Modivcare MODV.O ont chuté de 67% pour toucher un plus-bas de 61 cents

** L'action devrait connaître sa pire journée depuis plus de 16 ans, si les pertes se maintiennent

** Mercredi en fin de journée, la société a annoncé qu'elle s'était placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites afin de restructurer ses finances

** La société devrait réduire sa dette totale d'environ 1,1 milliard de dollars

** Les prêteurs fournissent 100 millions de dollars de nouveau financement pour poursuivre les opérations

** Modivcare prévoit d'achever le processus de faillite au début du quatrième trimestre 2025

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 94 % depuis le début de l'année