Modivcare s'effondre après avoir déposé une demande de protection contre la faillite
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions du fournisseur de services de santé Modivcare MODV.O chutent de 40 % à 1,11 $ avant le marché ** Mercredi en fin de journée, la société a annoncé qu'elle avait déposé une demande de protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites afin de restructurer ses finances

** La société devrait réduire sa dette totale d'environ 1,1 milliard de dollars

** Les prêteurs fournissent 100 millions de dollars de nouveau financement pour poursuivre les opérations

** Modivcare prévoit de terminer le processus de faillite d'ici le début du quatrième trimestre 2025

** L'action a baissé de 84,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

