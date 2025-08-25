Modivcare plonge alors que le Nasdaq s'apprête à retirer ses actions de la cote en raison d'une demande d'ouverture de procédure de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 août - ** Les actions du fournisseur de services de santé Modivcare MODV.O chutent de 48% à 55 cents avant le marché
** MODV a reçu vendredi en fin de journée un avis du Nasdaq l'informant qu'elle serait retirée de la cote en raison de son dépôt de bilan au titre du chapitre 11
** La société s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière pour restructurer ses finances
** MODV n'a pas non plus déposé son rapport trimestriel pour le trimestre clos le 30 juin, violant ainsi les règles de cotation du Nasdaq
** Le Nasdaq suspendra la transaction des actions de MODV le 28 août; la société ne fera pas appel de la radiation de la cote
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 91% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer