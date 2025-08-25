 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 913,33
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Modivcare plonge alors que le Nasdaq s'apprête à retirer ses actions de la cote en raison d'une demande d'ouverture de procédure de faillite
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions du fournisseur de services de santé Modivcare MODV.O chutent de 48% à 55 cents avant le marché

** MODV a reçu vendredi en fin de journée un avis du Nasdaq l'informant qu'elle serait retirée de la cote en raison de son dépôt de bilan au titre du chapitre 11

** La société s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites la semaine dernière pour restructurer ses finances

** MODV n'a pas non plus déposé son rapport trimestriel pour le trimestre clos le 30 juin, violant ainsi les règles de cotation du Nasdaq

** Le Nasdaq suspendra la transaction des actions de MODV le 28 août; la société ne fera pas appel de la radiation de la cote

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 91% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MODIVCARE
1,0700 USD NASDAQ +91,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank