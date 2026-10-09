Modi souhaite que l'Inde soit le moteur de l'ère de l'IA. Les habitants s'y opposent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des habitants s'opposent à la construction d'un centre de données Amazon à quelques mètres de leurs maisons, près de Mumbai

* Les habitants craignent des problèmes d'approvisionnement en électricité et en eau

* Amazon affirme assumer ses responsabilités et ne pas utiliser d’eau de refroidissement ni puiser dans le réseau électrique des habitations

* Ces manifestations reflètent la levée de boucliers mondiale contre les centres de données de l'ère de l'IA

par Vibhuti Sharma, Munsif Vengattil et Aditya Kalra

La vue depuis l'appartement de l'ingénieur indien Tushar Shetty, à Mumbai, illustre une tension qui se fait sentir partout dans le monde, alors que l'essor de l'intelligence artificielle alimente une vague sans précédent de construction de centres de données.

Ce qui était autrefois un espace de verdure luxuriante depuis la fenêtre de son 21e étage n’est plus qu’une cicatrice de terre rouge, là où les arbres ont été abattus pour faire place à un site Amazon qui s’inscrit dans le cadre de l’investissement de 21 milliards de dollars prévu par le géant technologique dans les infrastructures d’IA en Inde d’ici 2030.

« Je n’aurais pas acheté cet appartement si j’avais su », a déclaré cet homme de 46 ans, regrettant un achat effectué il y a à peine cinq mois.

Des banlieues de Virginie aux abords d’Amsterdam et de Dublin, les habitants se rebellent de plus en plus contre l’expansion des centres de données dédiés à l’IA, se plaignant du bruit, de la hausse de la consommation d’électricité, du stress hydrique et de l’industrialisation des quartiers résidentiels.

Cette résistance gagne du terrain en Inde, où Amazon, Google et Microsoft investissent des milliards dans des installations qui servent l’ambition du Premier ministre Narendra Modi d’héberger « toutes les données du monde », s’étendant du Maharashtra à l’ouest jusqu’à l’Andhra Pradesh au sud.

Incapable pour l’instant de rivaliser avec les modèles de pointe émergeant des États-Unis et de la Chine, l’Inde suit une voie différente, pariant que la domination sur l’infrastructure physique de l’intelligence artificielle pourrait s’avérer tout aussi précieuse.

Cette stratégie est au cœur du discours de Modi sur l’investissement, alors que le « back-office » mondial perd de son attrait, même si cette ambition se heurte à des préoccupations liées à la rareté des ressources et aux communautés vivant à proximité des infrastructures qui alimentent l’économie numérique.

L’Inde détient 4 % des réserves mondiales d’eau douce pour 18 % de sa population, et les centres de données se concentrent dans des villes qui en manquent déjà. S&P Global estime que 60 % à 80 % des centres de données indiens pourraient être confrontés à un stress hydrique élevé au cours de cette décennie.

En 2025, les centres de données devraient consommer environ 150 milliards de litres d’eau, un chiffre qui devrait plus que doubler d’ici 2030, selon le cabinet d’études Mordor Intelligence.

Le projet d’Amazon près de Mumbai apparaît comme l’un des principaux points de friction en Inde. Des entretiens menés par Reuters auprès de plus d’une vingtaine d’habitants et l’analyse de la correspondance officielle révèlent des inquiétudes croissantes quant au fait que ce projet mettra à rude épreuve les réseaux locaux d’électricité et d’approvisionnement en eau et générera des nuisances sonores nocives pour la santé, en particulier pour les enfants et les personnes âgées.

Amazon et les autorités locales ont fermement défendu le projet, affirmant qu’il ne pèserait pas sur les services publics puisque l’eau et l’électricité proviendraient de sources dédiées. Le différend a néanmoins déclenché des manifestations de rue et entraîné des politiciens de l’opposition dans la bataille.

Le gouvernement de Modi a également pris la défense du projet auprès du public, présentant les centres de données sur Internet comme « les moteurs invisibles qui alimentent la vie numérique de l’Inde » et affirmant que les technologies modernes utilisent l’eau et l’électricité de manière plus efficace.

Le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information, le cabinet du Premier ministre et le bureau du ministre en chef du Maharashtra n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le 8 septembre, des centaines d’habitants, dont des personnes âgées, se sont rassemblés à proximité du site en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Les centres de données sont des vampires énergétiques ». Ils souhaitent que le projet soit délocalisé.

« Si le centre de données est abandonné, nous resterons… S’il voit le jour, nous partirons », a déclaré Vasudha Shetty, 62 ans, qui a acheté un appartement près du site prévu de 54 acres, mais qui souhaite avant tout profiter d’une retraite paisible.

AMAZON ENVISAGE UNE SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

Plus de 1 000 habitants vivant à proximité du site affirment que le projet a été imposé sans consultation significative.

En Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde, Amazon a suspendu un projet de 2024 portant sur trois installations en raison d’inquiétudes liées au bruit et à la proximité des habitations, affirmant vouloir davantage de temps pour dialoguer avec la communauté. Les habitants de Mumbai affirment n’avoir jamais eu cette chance.

En interne, Amazon ne se montre pas outre mesure préoccupée, car les responsables gouvernementaux ont laissé entendre que les protestations finiraient par s’estomper, selon une source proche de la planification du projet. L’entreprise élabore néanmoins des plans de dialogue avec la communauté afin de répondre aux préoccupations concernant le bruit, l’eau et l’électricité.

« La construction de centres de données a un coût. À l’échelle mondiale, Amazon est prête à collaborer avec les communautés et à limiter les désagréments », a déclaré cette source. « Pour l’instant, il n’y a pas d’autre option que de composer avec les manifestations. »

Amazon a indiqué à Reuters que le centre de données utiliserait un système de refroidissement sans eau, une alimentation électrique dédiée, distincte de celle des habitations, ainsi que des mesures d’atténuation du bruit. L’entreprise a ajouté que le nombre de jeunes arbres plantés était supérieur à celui des arbres abattus.

Pourtant, même certains dirigeants du secteur s’interrogent sur la pertinence d’implanter des centres de données à proximité des quartiers résidentiels.

« Je n’installerai jamais de centre de données dans une zone résidentielle », a déclaré Sharad Agarwal, directeur général de Sify Infinit Spaces, qui exploite 14 centres de données, lors d’un événement professionnel en septembre. « Les centres ont besoin d’une alimentation en électricité et en eau abondante et ininterrompue… et à proximité des habitations, ils risquent d’être privés de ces deux ressources en cas de pénurie. »

Microsoft a également dévoilé un plan d’investissement de 20,5 milliards de dollars sur quatre ans pour l’Inde, principalement destiné aux centres de données dédiés à l’IA.

OBSTACLES POLITIQUES

Dans l’État méridional de l’Andhra Pradesh, des écologistes s’opposent au projet de centre de données de Google, d’une valeur de 15 milliards de dollars , invoquant des risques pour la faune, l’approvisionnement en eau et en électricité, et alléguant que le terrain d’un temple a été utilisé sans autorisation. Google et les autorités de l’État nient toute infraction.

La controverse a également pris une tournure politique. En septembre, Aaditya Thackeray, un député de l’opposition, s’est joint aux manifestants de Mumbai pour exiger le déplacement du projet d’Amazon, affirmant que son parti le ferait s’il revenait au pouvoir.

À Mumbai, l’agent immobilier Atul Jadhav a déclaré que les inquiétudes des acheteurs concernant la vue et la valeur des biens immobiliers pourraient peser sur les prix de revente dans le quartier.

« Nous descendrons dans la rue et ferons tout ce qu’il faudra pour l’empêcher », a déclaré Vidya Kadam, 68 ans, qui vit dans le quartier depuis 30 ans.