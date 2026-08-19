Moderna voit son cours doubler après la réussite d'un essai clinique de phase avancée portant sur un vaccin contre le cancer de la peau associé au Keytruda de Merck

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
19 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Moderna
MRNA.O a bondide 105% pour atteindreson plus haut niveau depuis plus de deux ans, à 129,43 dollars, tandis que celle de Merck MRK.N a progresséde 10%en début de séance, atteignant un record historique
** Le titre MRNA est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée si cette progression se confirme ** Le vaccin personnalisé contre le cancer de la peau de MRNA, associé à Keytruda, l'immunothérapie phare de MRK, a permis de réduire la récidive et la propagation du cancer de la peau par rapport à Keytruda seul lors d'un essai clinique de phase avancée, ont déclaré les deux sociétés
** Le traitement associe le Keytruda de Merck à un vaccin à ARNm sur mesure de Moderna, élaboré à partir d’une analyse des mutations détectées dans les tumeurs des patients eux-mêmes
** L’essai a recruté 1 137 patients à haut risque atteints d’un mélanome de stade IIB à IV ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale
** Le mélanome est la forme la plus mortelle de cancer de la peau. En 2023, plus de 1,5 million de personnes vivaient avec un mélanome aux États-Unis, selon les données de l’Institut national du cancer **Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action MRNA a plus quequadruplé et celle de MRK a progresséde 41% depuis le début de l'année
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