Moderna vise $1,9 md de CA en 2025, abaisse ses prévisions de coûts

par Patrick Wingrove

Moderna MRNA.O a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux atteints durant la pandémie de COVID-19.

James Mock, directeur financier du géant pharmaceutique américain, a déclaré dans une interview qu'en glissement annuel, les taux de vaccination aux États-Unis dans le secteur de la vente au détail avaient chuté d'environ 26% en 2025.

Cette baisse, située dans la fourchette basse des prévisions d'une baisse de 20% à 40%, a finalement entraîné une augmentation des ventes, a-t-il déclaré.

Le fabricant de vaccins, qui doit présenter ses résultats lundi à la conférence JP Morgan Healthcare de San Francisco, a également réduit de 200 millions de dollars ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 2025, abaissant la fourchette entre 5,0 et 5,2 milliards de dollars.

Moderna prévoit de clôturer 2025 avec 8,1 milliards de dollars de trésorerie, contre une prévision précédente de 6,5 à 7 milliards de dollars. Ce montant inclut 600 millions de dollars provenant d'un prêt de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, obtenu en novembre auprès d'Ares Management ARES.N .

Le groupe basé à Cambridge, dans le Massachusetts, a connu des difficultés financières à la suite de l'effondrement de la demande de vaccins contre la COVID-19 dans les années qui ont suivi la pandémie. En 2022, Moderna avait enregistré un chiffre d'affaires de 18,4 milliards de dollars. Malgré cette chute des ventes, l'entreprise observe désormais des signes de stabilisation.

Lundi, Moderna a réitéré son objectif d'atteindre jusqu'à 10% de croissance des revenus d'ici 2026 et a déclaré prévoir d'obtenir cette année les autorisations réglementaires pour un vaccin antigrippal autonome et son vaccin combiné COVID-grippe.

"Si nous atteignons 1,9 milliard de dollars en 2025, une croissance de 10% correspondrait à 2,1 milliards de dollars, même si nous ne donnons pas d'indications officielles à ce sujet pour le moment", a déclaré James Mock.

Moderna ne s'attend pas à ce que ses vaccins contre la grippe ou ceux combinés soient approuvés à temps pour la saison des maladies respiratoires de 2026. Le groupe prévoit toutefois que ces vaccins viendront donner un coup de pouce en 2027.

