Moderna: va livrer 12,5 millions de vaccins Covid au Brésil

(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui la signature d'un contrat auprès du Ministère de la Santé du Brésil portant sur la fourniture de son vaccin à ARNm contre la COVID-19 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination 2024 du Brésil contre le coronavirus.



Ce contrat fait suite à l'approbation par l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA) du vaccin COVID-19 de Moderna en mars 2024 pour l'immunisation active contre la variante dite 'XBB.1.5' du SRAS-CoV-2 du nourrisson (dès six mois) jusqu'à l'âge adulte.



Concrètement, le contrat prévoit la livraison de 12,5 millions de doses du vaccin à ARNm au deuxième trimestre 2024.



' Nous sommes fiers de nous associer au ministère de la Santé pour fournir notre vaccin à ARNm contre la COVID-19 pour la première fois au Brésil dans le cadre de la campagne nationale de vaccination ', a souligné Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





