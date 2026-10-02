Moderna va intégrer l'indice Nasdaq 100, en remplacement de Warner Bros Discovery

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Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé jeudi que Moderna MRNA.O allait intégrer l'indice Nasdaq-100, en remplacement de Warner Bros. Discovery WBD.O , à compter du 9 octobre.