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Moderna va intégrer l'indice Nasdaq 100, en remplacement de Warner Bros Discovery
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 02:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé jeudi que Moderna MRNA.O allait intégrer l'indice Nasdaq-100, en remplacement de Warner Bros. Discovery WBD.O , à compter du 9 octobre.

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