Moderna: résultats positifs pour le vaccin grippe aviaire H5

(CercleFinance.com) - Moderna annonce que son candidat-vaccin expérimental contre la grippe pandémique, mRNA-1018, a montré des résultats intermédiaires positifs dans une étude clinique de phase 1/2 menée sur environ 300 adultes.



Le vaccin, ciblant la souche H5 de la grippe aviaire, a généré une réponse immunitaire rapide, forte et durable, avec 97,8 % des participants atteignant un taux d'anticorps protecteurs trois semaines après la deuxième dose.



Malgré ces résultats prometteurs, le département américain de la Santé (HHS) a informé Moderna qu'il mettait fin à son soutien financier pour les phases avancées du développement et à son droit d'achat.



Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a déclaré que la société explorerait d'autres options pour poursuivre le programme, tout en réaffirmant le rôle essentiel de la technologie à ARN messager face aux menaces sanitaires émergentes.



Le vaccin a été bien toléré, sans problème majeur de sécurité signalé, précise le laboratoire.





