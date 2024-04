Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: renforce sa collaboration avec OpenAI information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Moderna annonce une collaboration continue avec OpenAI autour du potentiel de transformation de l'IA dans l'avenir des affaires et des soins de santé.



Les organisations ont commencé leur collaboration début 2023 avec le lancement de la propre instance de ChatGPT de Moderna, appelée mChat, qui a été construite en interne sur l'API d'OpenAI.



L'IA générative contribuera à faire progresser le portefeuille de Moderna et à maximiser son impact sur les patients.



Le laboratoire compte intégrer les outils d'IA générative d'OpenAI dans toute son organisation et a déjà connu un succès rapide avec l'adoption généralisée de ChatGPT Enterprise



'Moderna a un plan ambitieux pour lancer plusieurs produits au cours des prochaines années, et les collaborations avec des sociétés comme OpenAI sont essentielles à notre capacité à évoluer et à maximiser notre impact sur les patients', a commenté , a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.











