Moderna remplacera Warner Bros Discovery dans l'indice Nasdaq 100

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(Ajout d'informations sur les actions et du contexte aux puces 1 et 2)

Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé jeudi que le fabricant de vaccins Moderna MRNA.O remplacera Warner Bros. Discovery WBD.O dans l'indice Nasdaq 100 .NDX , à compter du 9 octobre.

Voici quelques détails:

* Le cours de l’action Moderna a plus que sextuplé cette année, pour atteindre une capitalisation boursière d’environ 75 milliards de dollars.

* Warner Bros. Discovery devrait également être retiré des indices des principaux fournisseurs tels que MSCI et S&P, car sa fusion avec Paramount Skydance devrait être finalisée le 6 octobre, après plusieurs mois de retard.