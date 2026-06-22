Moderna recule après six séances de hausse consécutives, dans l'attente de l'avis favorable d'un comité de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O a reculé de 6,3 % à 59,9 dollars, après avoir progressé lors des six séances consécutives qui ont précédé le vote favorable du comité consultatif de la FDA américaine en faveur de son vaccin contre la grippe

** « Je ne serais pas surpris que des prises de bénéfices aient eu lieu, compte tenu de la forte hausse récente du cours de l’action », a déclaré à Reuters Myles Minter, analyste chez William Blair

** L'action Moderna a progressé de 29,8 % au cours de six séances consécutives de hausse, du 10 juin à vendredi

** Jeudi, le comité de la FDA a soutenu à l’unanimité l’autorisation du vaccin antigrippal de Moderna pour les adultes âgés de 50 ans et plus, estimant que ses bénéfices l’emportaient sur les risques tant pour la tranche d’âge des 50-64 ans que pour celle des 65 ans et plus

** J.P. Morgan a indiqué que le vaccin, le mRNA-1010, ainsi qu’un éventuel vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe pourraient offrir une opportunité supplémentaire, mais qu’ils ne devraient pas « changer la donne » pour les perspectives à long terme de Moderna

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année