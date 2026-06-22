 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moderna recule après six séances de hausse consécutives, dans l'attente de l'avis favorable d'un comité de la FDA
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O a reculé de 6,3 % à 59,9 dollars, après avoir progressé lors des six séances consécutives qui ont précédé le vote favorable du comité consultatif de la FDA américaine en faveur de son vaccin contre la grippe

** « Je ne serais pas surpris que des prises de bénéfices aient eu lieu, compte tenu de la forte hausse récente du cours de l’action », a déclaré à Reuters Myles Minter, analyste chez William Blair

** L'action Moderna a progressé de 29,8 % au cours de six séances consécutives de hausse, du 10 juin à vendredi

** Jeudi, le comité de la FDA a soutenu à l’unanimité l’autorisation du vaccin antigrippal de Moderna pour les adultes âgés de 50 ans et plus, estimant que ses bénéfices l’emportaient sur les risques tant pour la tranche d’âge des 50-64 ans que pour celle des 65 ans et plus

** J.P. Morgan a indiqué que le vaccin, le mRNA-1010, ainsi qu’un éventuel vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe pourraient offrir une opportunité supplémentaire, mais qu’ils ne devraient pas « changer la donne » pour les perspectives à long terme de Moderna

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année

Valeurs associées

MODERNA
60,3300 USD NASDAQ -5,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,73 -3,30%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank