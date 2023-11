Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: reconnu parmi les 'Best Places to Work' de BioSpace information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - La société Moderna a annoncé avoir été classée premier employeur important dans le rapport 2024 Best Places to Work de BioSpace, pour la troisième année consécutive.



' Cette reconnaissance témoigne de la culture unique que nous avons favorisée chez Moderna et des investissements que nous avons réalisés dans notre remarquable équipe', a commenté Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



Moderna rappelle avoir réalisé d'importants investissements dans son personnel en 2023, afin de soutenir le développement rapide de son portefeuille de médicaments à ARNm.



La société met en avant 'les précieuses opportunités d'apprentissage et de développemen' proposées à ses salariés ainsi que les outils personnalisables et faciles à mettre en oeuvre au quotidien, tels que le moteur d'IA générative de Moderna, mChat.





