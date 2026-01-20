Moderna progresse grâce à un vaccin contre le cancer qui s'avère bénéfique à long terme dans le cadre d'une étude sur le mélanome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O augmentent de 1,31 % à 42,38 $ dans les premiers échanges

** Co déclare que son vaccin expérimental contre le cancer, lorsqu'il est utilisé avec le médicament contre le cancer de Merck MRK.N , réduit le risque de réapparition du cancer de la peau ou de décès de 49% sur cinq ans

** Le vaccin de Co, appelé intismeran autogene, est testé avec le Keytruda de Merck; le mélanome est la forme la plus grave de cancer de la peau qui peut se propager rapidement s'il n'est pas traité à temps

** Si Moderna peut recréer cette réduction du risque de 49 % dans l'essai de phase 3 beaucoup plus important, cela est de bon augure non seulement pour la commercialisation du mélanome, mais aussi pour les perspectives de la combinaison dans d'autres indications, comme les cancers du rein, de la vessie et du poumon", a déclaré Karen Andersen, analyste chez Morningstar

** La société indique que les données à cinq ans de l'essai de phase intermédiaire ont suivi des patients atteints d'un mélanome de stade III/IV à haut risque après l'ablation de la tumeur

** De plus amples détails seront présentés lors d'une réunion médicale; huit autres études de stade intermédiaire et avancé sur les cancers du poumon, de la vessie et du rein sont en cours - MRNA

** En date de la dernière clôture, l'action a baissé de ~29% au cours de l'année écoulée