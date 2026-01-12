 Aller au contenu principal
Moderna progresse grâce à des prévisions de ventes de 1,9 milliard de dollars en 2025
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O augmentent de 1,3 % à 34,73 $ avant la mise sur le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars pour 2025, ce qui est proche de la limite supérieure de la fourchette de 1,6 milliard à 2 milliards de dollars qu'elle avait précédemment prévue

** MRNA réduit de 200 millions de dollars ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 2025

** La société devrait présenter ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2025 le 13 février

** Les actions ont baissé de 29,8 % en 2025

