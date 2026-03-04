Moderna progresse, car le règlement du litige sur le brevet du vaccin COVID, qui pourrait atteindre 2,25 milliards de dollars, devrait permettre de lever les obstacles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Moderna amp;MRNA.Oamp;gt; ont augmenté de 10 % dans les échanges avant bourse mercredi, après que la société a réglé une longue bataille juridique sur la technologie qui a rendu possible son vaccin COVID-19, éliminant ainsi un obstacle et lui permettant de se concentrer sur son pipeline.

Les analystes ont noté que le règlement, qui implique de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars à une filiale de Roivant Sciences amp;ROIV.Oamp;gt; Genevant, et à Arbutus Biopharma amp;ABUS.Oamp;gt;, permettrait aux investisseurs de se concentrer à nouveau sur les vaccins anticancéreux de Moderna qui sont en cours de développement.

Cette décision met fin à toutes les actions en justice américaines et internationales accusant Moderna d'avoir utilisé sans autorisation la technologie des nanoparticules lipidiques (LNP) détenue par Genevant et Arbutus dans son vaccin COVID.

"La société (maintenant) a la certitude qu'elle est bien financée par de multiples résultats d'oncologie en phase avancée attendus en 2026, qui représentent de nouveaux moteurs de croissance à long terme", a déclaré Myles Minter, analyste chez William Blair.

Moderna paiera 950 millions de dollars d'avance en juillet 2026, et 1,3 milliard de dollars supplémentaires en fonction de l'issue d'un appel juridique distinct, tout en ne devant pas de redevances pour la technologie dans ses futurs vaccins, ce qui est considéré comme une victoire importante pour l'entreprise.

Les paiements ne sont pas aussi importants que Wall Street l'avait craint, à savoir plus de 3 milliards de dollars, a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi.

Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a toutefois déclaré que si le paiement s'avérait nécessaire, il pourrait réduire les réserves de trésorerie de l'entreprise **jusqu'à** 3,2 milliards de dollars d'ici à 2026. Moderna s'attend à ce que ses réserves se situent entre 4,5 et 5 milliards de dollars cette année.

**Courtney Breen** a ajouté que cela "resserre la corde raide" pour la société, car on ne connaît ni le calendrier ni l'ampleur de son procès contre Pfizer amp;PFE.Namp;gt; et BioNTech amp;22UAy.DEamp;gt; pour violation de brevets liés à la technologie de l'ARNm, et sa direction s'est montrée trop optimiste par le passé.

En 2022, Moderna a poursuivi Pfizer et BioNTech pour violation de brevets liés à la technologie de l'ARNm. En février, BioNTech a intenté une action en contrefaçon contre Moderna , arguant que MNEXSPIKE, le vaccin de nouvelle génération de Moderna contre le COVID-19, enfreignait l'un de ses brevets.