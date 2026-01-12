Moderna prévoit un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars et réduit ses prévisions de coûts pour 2025

Moderna MRNA.O a déclaré lundi qu'elle s'attend à réaliser un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars en 2025, ce qui la place près de la limite supérieure des prévisions de 1,6 milliard à 2 milliards de dollars qu'elle avait précédemment établies, mais bien en deçà des niveaux de revenus atteints lors de la pandémie de COVID-19.

James Mock, directeur financier de Moderna, a déclaré dans une interview que les taux de vaccination aux États-Unis dans le secteur de la vente au détail ont chuté d'environ 26 % d'une année sur l'autre en 2025. Cette baisse, qui se situe dans le bas de la fourchette de 20 à 40 % prévue par l'entreprise, a finalement permis d'augmenter les ventes, a-t-il déclaré.

Le fabricant de vaccins, qui doit se présenter lundi à la J.P. Morgan Healthcare Conference à San Francisco, a également réduit de 200 millions de dollars ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 2025, abaissant la fourchette à 5,0 milliards de dollars à 5,2 milliards de dollars.

Moderna a déclaré qu'elle prévoit de terminer l'année avec 8,1 milliards de dollars de liquidités, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 6,5 à 7,0 milliards de dollars. Ce total comprend 600 millions de dollars provenant d'un prêt de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans obtenu en novembre auprès d'Ares Management ARES.N .

Le fabricant de médicaments basé à Cambridge, dans le Massachusetts, a connu des difficultés financières en raison de l'effondrement de la demande de vaccins COVID au cours des années qui ont suivi la pandémie, lorsque Moderna a déclaré des revenus de 18,4 milliards de dollars en 2022. Malgré l'effondrement des ventes, l'entreprise perçoit aujourd'hui des signes de stabilisation.

Lundi, la société a réitéré son objectif de croissance des revenus de 10 % en 2026 et a déclaré qu'elle prévoit d'obtenir cette année les autorisations réglementaires pour un vaccin antigrippal autonome et pour son vaccin combiné COVID-grippe - des lancements qui, elle l'espère, finiront par remplacer une partie des revenus perdus pour le vaccin COVID.

"Si nous sommes à 1,9 milliard de dollars pour 2025, une augmentation de 10 % représenterait 2,1 milliards de dollars, bien que nous n'ayons pas encore d'indications officielles à ce sujet", a déclaré James Mock.

Moderna ne s'attend pas à ce que ses vaccins contre la grippe ou ses vaccins combinés soient approuvés à temps pour la saison des maladies respiratoires de 2026, mais les voit donner un coup de pouce en 2027.

Moderna a déclaré qu'elle s'attend également à des résultats d'essais importants en 2026 pour des vaccins expérimentaux contre l'oncologie, les maladies rares et les maladies infectieuses. Cela comprend des résultats en phase finale pour son vaccin contre le norovirus et des données en phase intermédiaire pour le vaccin contre le cancer co-développé avec Merck MRK.N , étant testé dans le mélanome après une intervention chirurgicale.

La société devrait présenter ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2025 le 13 février.