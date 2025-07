Moderna: présentera ses avancées en oncologie à l'ESMO 2025 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 15:11









(Zonebourse.com) - Moderna annonce l'acceptation de trois abstracts sur ses traitements expérimentaux à base d'ARNm pour présentation au congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), prévu du 17 au 21 octobre à Berlin.



L'un d'eux concerne mRNA-4359, une thérapie visant les cellules tumorales et immunosuppressives, qui fera l'objet d'une mini-présentation orale.



Deux autres posters porteront sur l'intismeran autogene (V940/mRNA-4157), codéveloppé avec Merck (MSD hors Amérique du Nord), en association avec le BCG ou le pembrolizumab dans le traitement du cancer de la vessie et du mélanome avancé.





