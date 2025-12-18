Moderna obtient jusqu'à 54,3 millions de dollars de financement de la part d'une coalition mondiale pour un vaccin contre la grippe aviaire

Moderna MRNA.O recevra jusqu'à 54,3 millions de dollars de financement de la part d'une coalition mondiale pour soutenir le développement avancé de son vaccin expérimental contre la grippe aviaire, a déclaré jeudi le fabricant américain de médicaments.

Le vaccin, mRNA-1018, serait le premier vaccin contre la grippe aviaire à base d'ARNm à entrer dans un essai pivot, a déclaré Moderna.

En mai, l'administration Trump avait annulé un contrat de 700 millions de dollars avec Moderna pour développer le vaccin.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) est un partenariat mondial visant à accélérer le développement de vaccins contre les menaces épidémiques et pandémiques.

Dans le cadre de cet accord, Moderna réservera 20 % de sa capacité de production aux pays à revenu faible ou intermédiaire, promettant ainsi des prix abordables en cas de pandémie.

Moderna a déclaré que ce projet s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à mettre au point des vaccins dans les 100 jours suivant l'identification d'une nouvelle menace de pandémie.

L'essai de phase avancée devrait commencer début 2026 au Royaume-Uni et aux États-Unis, en s'appuyant sur des études antérieures qui ont montré de fortes réponses immunitaires chez des adultes en bonne santé. Les données de l'essai en cours de Moderna sur le vaccin contre la grippe saisonnière seront également utilisées pour soutenir le processus d'approbation.

"La grippe pandémique reste l'une des plus grandes menaces pour la sécurité sanitaire mondiale", a déclaré Richard Hatchett, directeur général de CEPI. "En exploitant la rapidité et l'adaptabilité de la technologie de l'ARNm, nous pourrions fournir des vaccins plus rapidement et à plus grande échelle."

Contrairement aux vaccins antigrippaux classiques qui nécessitent la croissance du virus dans des œufs ou des cultures cellulaires, un processus qui peut prendre des mois, un vaccin à ARNm peut être conçu en quelques heures ou quelques jours dès que la séquence génétique du virus est connue et être rapidement fabriqué.