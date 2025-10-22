 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 307,79
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Moderna met fin au développement d'un vaccin contre le CMV après l'échec d'un essai clinique
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O a déclaré mercredi qu'elle allait interrompre le développement de son vaccin expérimental pour prévenir le cytomégalovirus, une cause fréquente de malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai de stade avancé.

Valeurs associées

MODERNA
26,8500 USD NASDAQ -2,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank