Moderna met fin au développement d'un vaccin contre le CMV après l'échec d'un essai clinique

Moderna MRNA.O a déclaré mercredi qu'elle allait interrompre le développement de son vaccin expérimental pour prévenir le cytomégalovirus, une cause fréquente de malformations congénitales, après avoir échoué à atteindre l'objectif principal d'un essai de stade avancé.