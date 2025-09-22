Moderna livre ses premiers vaccins à ARNm fabriqués au Canada
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 13:09
Le vaccin mis à jour a été approuvé par Santé Canada le 21 août 2025 et bénéficie déjà d'autorisations aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Suisse. Des soumissions réglementaires supplémentaires sont en cours en vue de la saison 2025-2026.
Le PDG Stéphane Bancel souligne que cette étape renforce la sécurité sanitaire et 'assure un accès rapide aux derniers médicaments à ARNm'. Stefan Raos, directeur général de Moderna Canada, évoque une 'preuve tangible des capacités industrielles locales'.
Valeurs associées
|25,2400 USD
|NASDAQ
|-0,83%
