Moderna livre ses premiers vaccins à ARNm fabriqués au Canada
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 13:09

Moderna annonce l'expédition aux provinces et territoires canadiens des premiers vaccins à ARNm entièrement produits au Canada. Tous les principes actifs de Spikevax, ciblant le variant SARS-CoV-2 LP.8.1, sont fabriqués à Laval (Québec), tandis que le remplissage en seringues pré-remplies est assuré par Novocol Pharma à Cambridge (Ontario).

Le vaccin mis à jour a été approuvé par Santé Canada le 21 août 2025 et bénéficie déjà d'autorisations aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Suisse. Des soumissions réglementaires supplémentaires sont en cours en vue de la saison 2025-2026.

Le PDG Stéphane Bancel souligne que cette étape renforce la sécurité sanitaire et 'assure un accès rapide aux derniers médicaments à ARNm'. Stefan Raos, directeur général de Moderna Canada, évoque une 'preuve tangible des capacités industrielles locales'.

