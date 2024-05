Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: les ventes s'effondrent au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires total de 167 M$ au 1er trimestre, plus que divisé par dix par rapport au 1er trimestre 2023 (1862 M$).



Le laboratoire enregistre une perte opérationnelle de 1266 M$, soit une perte nette de 1175 M$; loin du bénéfice de 79M$ enregistré douze mois plus tôt.



Le BPA ressort à -3,07$ (toutefois supérieur aux attentes), contre +0,2$ un an plus tôt.



' Alors que nous anticipons les lancements de notre formule Spikevax 2024-2025 et de notre vaccin RSV, nous faisons preuve de discipline financière et avons intensifié nos efforts sur la création et l'utilisation de technologies d'IA pour rationaliser davantage les opérations et améliorer la productivité ', a commenté Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderne.



La société réaffirme son attente d'un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars pour 2024 pour sa franchise respiratoire, et prévoit désormais un chiffre d'affaires net d'environ 0,3 milliard de dollars au premier semestre, reflétant le caractère saisonnier de l'activité respiratoire.







