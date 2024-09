Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: le site de Labal (Québec) obtient une licence LEP information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que son usine de fabrication de Laval, au Québec, a obtenu une licence d'établissement de produits pharmaceutiques (LEP) de Santé Canada.



Cette certification confirme la conformité de l'usine à des normes rigoureuses de sécurité et de qualité, l'autorisant à produire des substances médicamenteuses.



Une fois la licence mise en place, l'usine procédera au processus de qualification final, ce qui lui permettra de fabriquer au pays un portefeuille de vaccins à ARNm contre les virus respiratoires à partir de 2025, notamment la COVID-19 et, sous réserve de l'approbation de Santé Canada, le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe saisonnière.





