Moderna: le patron Stéphane Bancel achète 5 millions de dollars d'actions

(AOF) - Moderna est attendu en nette hausse en pré-marché après que le PDG Stéphane Bancel et l’administrateur Paul Sagan ont acheté pour 6 millions de dollars d’actions de la société. L’information a été rendue publique via des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nicolas Bancel a acquis 160 314 actions pour 5 millions de dollars via sa société Boston Biotech Ventures, et Paul Sagan 31 620 actions pour 1 million de dollars. A 32,93 dollars hier le titre se négocie actuellement a un prix proche de son plus bas sur un an à 29,25 dollars.

