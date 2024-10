Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: lance un essai clinique en collaboration avec Merck information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Merck et Moderna ont annoncé le lancement d'un essai clinique pivot de phase 3 évaluant la thérapie individuelle de néoantigène V940 (mRNA-4157) en combinaison avec Keytruda.



Cet essai concerne des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) opérable de stade II, IIIA ou IIIB (N2) qui n'ont pas obtenu de réponse pathologique complète après un traitement néoadjuvant avec Keytruda et une chimiothérapie à base de platine.



Le recrutement mondial a débuté, avec les premiers patients s'inscrivant au Canada.



Kyle Holen, vice-président senior chez Moderna, s'est dite ' enthousiaste ' à l'idée de cette collaboration visant à améliorer les résultats des patients atteints de NSCLC grâce à la technologie de l'ARNm.



En outre, Merck et Moderna ont lancé d'autres essais cliniques de phase 3 évaluant mRNA-4157 (V940) en combinaison avec Keytruda pour d'autres types de cancers, tels que le mélanome et le carcinome épidermoïde cutané.





