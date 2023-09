Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: la FDA approuve la mise à jour du vaccin Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Moderna fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour Spikevax® pour les personnes âgées de 12 ans et plus.



Une autorisation d'utilisation en cas d'urgence (EUA) a également été obtenue pour le vaccin chez les 6 mois - 11 ans.



Le laboratoire précise que son vaccin mis à jour contient des protéines de pointe pour la sous-lignée XBB.1.5 du SARS-CoV-2 afin de prévenir la Covid chez les individus âgés de 6 mois et plus.



Avec la décision de la FDA des États-Unis, Moderna commencera à expédier des doses vers les sites de vaccination à travers les États-Unis, avec des vaccins mis à jour prévus d'être disponibles dans les prochains jours.





