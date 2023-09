Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: l'UE autorise le nouveau vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 12:53









(CercleFinance.com) - La Commission annonce aujourd'hui avoir autorisé le nouveau vaccin Covid de Moderna, adapté au variant XBB.1.5, développé par Moderna.



'Avec la co-circulation du COVID-19 et de la grippe saisonnière cet automne et cet hiver, la vaccination reste notre outil le plus efficace contre les deux virus', a indiqué Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire.



L'Agence européenne des médicaments (EMA) a procédé à une évaluation rigoureuse du vaccin dans le cadre du mécanisme d'évaluation accélérée.



À la suite de cette évaluation, la Commission a autorisé le vaccin adapté dans le cadre d'une procédure accélérée afin que les États membres puissent préparer à temps leurs campagnes de vaccination d'automne et d'hiver.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +3.89%