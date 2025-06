Moderna: indication élargie pour le vaccin anti-RSV information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Moderna fait savoir que la FDA a approuvé le 'mRESVIA' (mRNA-1345), son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV), pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures (LRTD) causées par le RSV chez les adultes de 18 à 59 ans à risque accru.



Cette approbation étend l'indication déjà accordée en mai 2024 aux personnes de 60 ans et plus.



La décision s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 (NCT06067230), ayant démontré une réponse immunitaire non inférieure chez les adultes de 18 à 59 ans présentant des comorbidités par rapport aux réponses observées chez les plus de 60 ans. Des niveaux comparables d'anticorps neutralisants ont été constatés dans les sous-groupes 18-49 et 50-59 ans.



Le vaccin a été globalement bien toléré ; les effets indésirables les plus fréquents incluaient douleurs au site d'injection, fatigue, céphalées, myalgies et arthralgies.



Par conséquent, Moderna prévoit de proposer mRESVIA aux adultes à risque de 18 à 59 ans et aux plus de 60 ans dès la saison virale 2025-2026 aux États-Unis.





Valeurs associées MODERNA 27,3500 USD NASDAQ 0,00%