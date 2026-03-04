Moderna grimpe après un accord de 2,25 milliards de dollars dans le cadre du litige sur le brevet du vaccin COVID

4 mars - ** Les actions du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O augmentent de 4,6 % à 52,13 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir accepté de payer à Genevant Sciences, une filiale de Roivant Sciences ROIV.O , et à Arbutus Biopharma ABUS.O jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler un différend sur le brevet du vaccin COVID

** L'accord met fin à toutes les actions en justice américaines et internationales accusant Moderna d'avoir utilisé sans autorisation des nanoparticules lipidiques, ou LNP, une technologie d'administration détenue par Genevant et Arbutus, dans son vaccin COVID

** Nous considérons que Moderna a surmonté ce litige comme un événement positif et que la société a maintenant la certitude qu'elle est bien financée grâce à de nombreux résultats d'oncologie en phase avancée attendus en 2026", déclarent les analystes de William Blair

** L'action a chuté de 29 % en 2025