Moderna:feu vert pour le nouveau vaccin Covid au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Moderna fait savoir que la MHRA, soit l'agence britannique de régulation des produits de santé, a autorisé la mise à jour de son vaccin COVID-19 ciblant le variant JN.1.



Suite à la décision de la MHRA, des doses seront disponibles pour les groupes éligibles dans le cadre du programme de vaccination automnal du NHS (National Health Service, soit le système de santé public du Royaume-Uni) qui est priorisé pour les personnes les plus à risque de maladie grave due au COVID-19.



Pour la première fois au Royaume-Uni, le vaccin mis à jour, Spikevax JN.1, sera également disponible à l'achat privé pour ceux qui ne sont pas éligibles au programme de vaccination automnal du NHS.



Le vaccin mis à jour sera disponible dans les pharmacies de rue, les prestataires de santé au travail et les entreprises de soins de santé privés.





