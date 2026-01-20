Moderna et Merck confirment l'efficacité durable de leur vaccin contre le cancer de la peau
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:38
Le vaccin, nommé intismeran autogene , est conçu de manière personnalisée à partir de la signature génétique propre à chaque tumeur. Il agit en entraînant le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses. Combiné au Keytruda, qui inhibe les mécanismes de défense des tumeurs, le traitement vise à déclencher une réponse immunitaire prolongée contre la maladie, notamment après l'ablation chirurgicale de la tumeur.
Forts de ces résultats, Moderna et Merck étendent désormais cette stratégie thérapeutique à d'autres cancers. Huit essais cliniques de plus grande envergure sont en cours, ciblant notamment les cancers du poumon, de la vessie et du rein. Ces développements s'inscrivent dans une volonté de généraliser l'immunothérapie personnalisée à d'autres formes de cancer difficiles à traiter.
