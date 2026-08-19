Moderna et Merck & Co stars du jour à Wall Street

Moderna flambe littéralement à la bourse américaine ( 137,07%, à 149,46 dollars) et Merck & Co est également entouré ( 10,62%, à 149,45 dollars). Les deux sociétés ont annoncé des résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 important pour l'oncologie et la technologie ARN messager.

L'étude a évalué l'efficacité du traitement expérimental "intismeran autogene", une thérapie personnalisée à néoantigènes basée sur l'ARNm, administrée en association avec le Keytruda (pembrolizumab) de Merck chez des patients atteints de mélanome opérable de stade IIB à IV.

Lors d'une analyse intermédiaire planifiée, l'association des deux produits a atteint son critère d'évaluation principal ainsi qu'un critère secondaire majeur. Une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative a été observée par rapport au Keytruda administré seul en traitement adjuvant. En parallèle, les résultats ont également révélé une nette réduction du risque de dissémination métastatique. Enfin, le profil de tolérance a été conforme aux études précédentes, sans signal de sécurité inédit.

Il s'agit du tout premier résultat positif de Phase 3 pour une thérapie à néoantigènes personnalisée et pour un traitement anticancéreux à base d'ARNm. L'essai est également le premier à démontrer une supériorité face au Keytruda seul, pourtant standard de traitement actuel.

Pour Moderna, ces résultats apportent la preuve de concept de sa technologie d'ARNm personnalisé en oncologie, ouvrant la voie à des relais de croissance à forte valeur ajoutée en dehors des vaccins préventifs. Pour Merck & Co, ces données confortent l'avenir du moteur de ses ventes, Keytruda, grâce à des associations thérapeutiques innovantes destinées à prolonger le cycle de vie commercial de sa franchise.

L'avis des analystes

Pour RBC Capital, il s'agit du premier et seul essai utilisant une approche personnalisée à obtenir des résultats statistiquement significatifs dans une vaste étude de phase III. La banque canadienne rappelle que Moderna utilise un ARNm synthétique codant jusqu'à 34 néoantigènes, sélectionnés en fonction des caractéristiques biologiques propre à la tumeur de chaque patient.

Dans l'attente de la publication des résultats détaillés de l'essai, les analystes estiment que ces premières données sont encourageantes.

De son côté, DZ Bank indique que les deux sociétés ont annoncé des interactions avec diverses autorités réglementaires afin de préparer en amont le dépôt des dossiers de demande d'homologation. Une soumission échelonnée, débutant avant même la réception des données finales, serait envisageable afin de réduire au maximum le délai d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.

Les analystes insistent sur le fait que les résultats publiés devraient renforcer la contribution de Keytruda au chiffre d'affaires de Merck & Co. Leur recommandation sur le titre Merck est maintenue à acheter, et l'objectif de cours a été relevé de 144 à 156 dollars.