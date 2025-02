Moderna: en pertes sur le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Moderna publie une perte par action de 2,91 dollars pour le quatrième trimestre 2024, contre un BPA de 0,55 dollar un an auparavant, reflétant des ventes nettes de produits divisées par trois en comparaison annuelle, à 938 millions de dollars.



Selon lui, cette baisse est principalement attribuable au lancement anticipé aux États-Unis de son vaccin contre la Covid-19 mis à jour au troisième trimestre, l'approbation de la FDA ayant été accordée trois semaines plus tôt que l'année précédente.



'Notre équipe a déposé avec succès trois demandes de licence de produit biologique au cours des derniers mois de l'année et a réduit nos coûts de 27% en 2024 par rapport à 2023', souligne Stéphane Bancel, le CEO du spécialiste des vaccins à ARN messager.



Affichant pour l'ensemble de 2024 une perte nette de 9,28 dollars et des revenus de 3,2 milliards de dollars, Moderna s'attend à des revenus entre 1,5 et 2,5 milliards pour 2025, avec un solde de trésorerie final prévu aux environs de six milliards de dollars.





Valeurs associées MODERNA 31,92 USD NASDAQ +4,54%