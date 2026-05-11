Moderna en hausse pour la deuxième séance consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

11 mai - **Lundi, l'action Moderna MRNA.O a grimpéjusqu'à 9,4%, pour finalement clôturer en légère hausse

** La semaine dernière, le fabricant de vaccins a déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus en collaboration avec l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine

** Tout vaccin devra faire ses preuves dans le cadre d'études dont le coût pourrait dépasser les 500 millions de dollars; un financement public pourrait contribuer à couvrir ces coûts – analystes de Bernstein

** “Nous ne considérons pas qu'il s'agisse de la prochaine 'pandémie' et pensons que cette tendance liée aux hantavirus devrait s'essouffler par rapport aux sommets actuels ,” ajoute la société de courtage

** Les actions des fabricants d'équipements de protection individuelle Lakeland Industries LAKE.O progressent d'environ 2% et celles d'Alpha Pro Tech APT.A gagnent plus de 6%

**En tenant compte des fluctuations de la séance, MRNA affiche une hausse de 84,6% depuis le début de l'année