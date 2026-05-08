Moderna en hausse, en passe d'enregistrer sa plus forte progression journalière depuis plus de trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

8 mai - ** L'action Moderna MRNA.O progresse de 18,6% pour atteindre 57,55 $, son plus haut niveau depuis plus de deux mois

** Le titre s'apprête à enregistrer saplus fortehaussequotidienne en pourcentage depuis plus de trois ans, si les gains se maintiennent

** Moderna a déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus en collaboration avec l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine

** Le fabricant de vaccins précise que la recherche en est à ses débuts

** Moderna a signé en 2023 un accord de recherche avec l'université de Corée pour développer un vaccin à base d'ARNm contre le hantavirus, dans le cadre de son programme “mRNA Access”

** Le hantavirus est un virus transmis par les rongeurs qui peut infecter les humains et provoquer des maladies

** Cependant, les analystes d'Evercore ont déclaré jeudi que le hantavirus représentait un marché de faible incidence et de taille réduite, et considèrent que toute fluctuation potentielle disproportionnée serait due au sentiment des investisseurs et non à des facteurs fondamentaux

** Vendredi après-midi, plus de 12 millions d'actions MRNA avaient été échangées , soit le double de leur moyenne mobile sur 25 jours de 5,77 millions

** Si l'on tient compte des fluctuations de la séance, le titre a presque doublé depuis le début de l'année