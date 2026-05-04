Moderna en hausse après que l'UBS a relevé son objectif de cours en prévision des prochaines mises à jour de son pipeline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna MRNA.O progresse de 4,6 % à 47,45 $

** UBS relève son objectif de cours sur l'action MRNA de 36 $ à 45 $ et maintient sa note "neutre"

** La société de courtage estime que les prochaines mises à jour du pipeline en 2026 pourraient contribuer à améliorer le sentiment des investisseurs à l'égard de MRNA

** Elle estime que les données de phase avancée concernant le vaccin personnalisé de MRNA contre le mélanome constituent son principal catalyseur pour 2026; elle ajoute qu'elle s'attend à des résultats intermédiaires de l'étude sur le mélanome à la fin de l'été ou au début de l'automne

** UBS souligne également la décision de la FDA concernant le vaccin antigrippal autonome de MRNA, attendue en août, affirmant que son autorisation pourrait contribuer à réduire les risques liés au vaccin combiné grippe-COVID de MRNA

** Elle évoque également les résultats potentiels concernant son vaccin contre le norovirus en 2026, estimant que le programme a 50 % de chances de réussir et pourrait générer entre 1 et 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires s'il était commercialisé

** En incluant la hausse de la séance, MRNA affiche une progression de 61,3 % depuis le début de l'année