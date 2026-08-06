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Moderna en hausse après l'autorisation de son vaccin contre la grippe aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 11:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de Moderna MRNA.O progressent de 3,7% à 58,34 dollars en pré-ouverture

** Mercredi en fin de journée, la FDA américaine a approuvé le vaccin contre la grippe saisonnière de la société, le premier vaccin à ARN messager à être autorisé pour cette indication

** Le vaccin, baptisé mFlusiva, a bénéficié d’une autorisation traditionnelle pour les adultes âgés de 50 à 64 ans, et d’une autorisation accélérée pour les personnes âgées de 65 ans et plus

** Moderna doit mener une étude supplémentaire et soumettre davantage de données concernant les adultes de 65 ans et plus afin de confirmer les bénéfices du vaccin dans cette tranche d’âge

** Selon les analystes de Jefferies, cette autorisation constitue un élément fondamentalement positif qui ajoute un nouveau vecteur de croissance potentiel pour 2027 et au-delà, et permet à Moderna d’obtenir des précisions de la FDA concernant mCombriax, son vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe

** Jefferies estime à environ 750 millions de dollars le chiffre d’affaires généré par les vaccins de Moderna contre la grippe et la COVID-19 aux États-Unis

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 91% depuis le début de l’année

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