Moderna en baisse après avoir annoncé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

1er mai - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O recule de 2,7% à44,7 $

** Moderna prévoit un chiffre d'affaires compris entre 50 et 100 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 130,6 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société indique que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait être réparti à parts égales entre les marchés américains et internationaux

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 389 millions de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 228 millions de dollars

** Elle fait état d'une perte de 3,40 dollars par action, contre une perte estimée à 3,96 dollars par action

** Moderna a réitéré ses prévisions d'une croissance du chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 10% en 2026 par rapport à l'année précédente

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de52,7% depuis le début de l'année