Moderna: données positives contre les souches Eris et Fornax

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé jeudi soir que les données préliminaires des essais cliniques confirment que son vaccin mis à jour contre la Covid-19 a montré une augmentation significative des anticorps neutralisants contre les variantes EG.5 (ou Eris) et FL.1.5.1 (ou Fornax).



'Ces résultats suggèrent que le vaccin pourrait cibler efficacement les variantes attendues de la Covid-19 au cours de la prochaine saison de vaccination', affirme le groupe de biotechnologies spécialiste de l'ARN messager.



Il souligne qu'EG.5 est maintenant la variante dominante aux Etats-Unis selon les CDC, tout en représentant une proportion croissante des cas à travers le monde, et que FL 1.5.1 commence également à prendre de l'ampleur dans certaines parties des Etats-Unis.



Dans l'attente de son autorisation par la FDA, l'Agence européenne des médicaments et d'autres organismes de réglementation, le vaccin mis à jour sera prêt pour la vaccination d'automne avec un approvisionnement mondial suffisant, selon Moderna.





