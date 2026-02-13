Moderna cherche à se développer en dehors des États-Unis après le refus de la FDA d'autoriser le vaccin antigrippal

Moderna s'attend à ce que les marchés internationaux stimulent la croissance en 2026

Le directeur général Bancel prévient que l'incertitude réglementaire aux États-Unis pourrait entraver l'accès national aux nouvelles thérapies

Les actions augmentent de plus de 7 % après la publication des résultats

(Ajout d'actions au paragraphe 4, commentaires du directeur général aux paragraphes 7 et 13, détails dans l'ensemble de l'article) par Mariam Sunny et Michael Erman

Moderna MRNA.O a déclaré qu'elle cherchait à se développer à l'étranger après que la FDA américaine a refusé d'examiner son vaccin expérimental contre la grippe et que les principaux responsables de la santé du pays ont relégué la vaccination au second plan.

Le fabricant de vaccins espère tirer parti de son partenariat avec les gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie, ainsi que de l'expansion de son vaccin de nouvelle génération COVID-19 pour stimuler la croissance cette année.

Moderna a déclaré qu'elle prévoyait jusqu'à 10 % de croissance des revenus en 2026 par rapport à l'année précédente, principalement grâce aux ventes sur le marché international.

Les actions de Moderna ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges de la matinée.

La société a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce qu'environ 50 % de ses ventes proviennent des États-Unis et le reste des marchés internationaux. L'année dernière, les États-Unis représentaient environ 62 % des ventes.

Cette décision fait suite au refus de la Food and Drug Administration (FDA), en début de semaine, d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin antigrippal de Moderna, au motif que la conception de l'essai était défectueuse .

"L'incertitude réglementaire persistante menace le leadership des États-Unis en matière de médicaments innovants", a déclaré le directeur général Stéphane Bancel, ajoutant que le climat actuel pourrait signifier que les thérapies transformatrices des entreprises américaines atteindront les patients à l'étranger avant d'être disponibles aux États-Unis.

La société compte sur son vaccin contre la grippe et sur un futur vaccin combiné COVID-grippe pour l'aider à renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires.

Vinay Prasad, un détracteur du vaccin COVID qui occupe désormais le poste de responsable des vaccins à la FDA, a déclaré mardi que la société aurait dû, dans son essai clinique, comparer le vaccin antigrippal à une dose plus élevée souvent administrée aux personnes âgées, même si celle-ci n'est pas disponible dans de nombreux pays où Moderna a mené son essai.

Le fabricant de vaccins a critiqué cette décision, affirmant que la FDA avait approuvé la conception de l'essai comme étant adéquate lorsque l'étude a été lancée il y a 18 mois.

UN PAYSAGE AMÉRICAIN DIFFICILE

Les changements radicaux apportés à la politique américaine en matière de vaccins sous la direction du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, ont entraîné une réduction de l'utilisation des vaccins et remodelé le paysage réglementaire pour les entreprises qui développent de nouveaux vaccins.

"Lorsque les attentes et les délais d'examen sont imprévisibles, les entreprises sont confrontées à un risque accru et peuvent hésiter à investir, ce qui ralentit le développement de médicaments révolutionnaires", a déclaré M. Bancel lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

M. Kennedy, critique féroce de la technologie de l'ARNm utilisée dans les vaccins de Moderna, a supervisé l'annulation par le ministère de la santé et des services sociaux d'un contrat gouvernemental portant sur un vaccin ARNm d'une valeur de 600 millions de dollars l'année dernière, qui avait été réservé au développement de vaccins contre la grippe aviaire et d'autres souches grippales dangereuses par l'intermédiaire de son unité de recherche biomédicale.

Moderna a déclaré le mois dernier qu'elle ne prévoyait pas d'investir dans de nouveaux essais de vaccins en phase avancée en raison de l'opposition croissante des autorités américaines aux vaccinations.

L'entreprise a connu des difficultés financières en raison de l'effondrement de la demande de vaccins COVID dans les années qui ont suivi l'aubaine de la pandémie. Elle travaille sur de nouveaux produits et des efforts de réduction des coûts pour renouer avec la croissance et prouver la viabilité à long terme de la technologie de l'ARNm, qui a été utilisée dans la plupart des vaccins COVID et a permis de sauver des millions de vies.

Moderna a déclaré un chiffre d'affaires de 678 millions de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street (626,1 millions de dollars), sur la base des données du LSEG.

La société a déclaré une perte trimestrielle de 2,11 dollars par action, contre une perte de 2,91 dollars par action un an plus tôt.