Moderna attendu en hausse de 54% à l'ouverture après un essai de phase 3

En baisse de 2,33% hier, le titre Moderna devrait flamber à l'ouverture ( 54% selon les indicateurs de préouverture). La société de biotechnologie a franchi une étape importante lors d'un essai de phase 3 qui a validé l'efficacité d'une thérapie personnalisée en combinaison avec le Keytruda de Merck & Co en oncologie.

Moderna et Merck & Co ( 6% en préouverture à Wall Street) ont dévoilé des résultats positifs de phase 3 de leur essai clinique baptisé INTerpath-001. L'essai, ciblant des patients atteints de mélanome opérable de stade IIB à IV, a atteint ses objectifs principaux. Une amélioration statistiquement significative de la survie sans récidive par rapport au Keytruda administré seul. Une nette baisse de l'apparition de métastases à distance et au niveau de la sécurité, des résultats conformes aux phases précédentes, sans signal d'alerte inédit.

Cette avancée renforce la stratégie de croissance bilatérale des deux acteurs. Moderna confirme la faisabilité de sa plateforme ARNm au-delà des vaccins préventifs, ouvrant un marché à forte valeur ajoutée en oncologie. Pour Merck & Co, ces bons résultats permettent de consolider l'avenir de sa franchise phare Keytruda, étendant sa durée de vie commerciale via des associations thérapeutiques innovantes à l'approche de la tombée de ses brevets.

Les deux entreprises prévoient de présenter l'intégralité des données lors d'un congrès médical à venir et d'engager immédiatement les démarches auprès des autorités réglementaires pour la soumission des dossiers d'homologation. Le programme clinique INTerpath regroupe désormais neuf essais (phases 2 et 3) couvrant d'autres indications majeures comme le cancer du poumon, de la vessie ou du rein.